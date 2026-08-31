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Мировое обозрение

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Новая эра астрономии: запущен телескоп для изучения тёмной энергии и поиска экзопланет

Новая эра астрономии: запущен телескоп для изучения тёмной энергии и поиска экзопланет

30 августа в 14:26 по московскому времени со стартового комплекса Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде ракета Falcon Heavy вывела в космос новый инфракрасный телескоп Nancy Grace Roman.

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