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Нижегородская правда

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Работники Горьковского автозавода отдали стране 21 млн рублей

Работники Горьковского автозавода отдали стране 21 млн рублей

В стране отмечают День большевистской печати: 33 года назад вышел первый номер газеты «Правда». 5 мая 1945 года газета «Горьковская коммуна» сообщила, что этот день сегодня особенно радостен и примечателен.

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