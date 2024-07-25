На выходных в Сочи прогнозируют ливни Если верить синоптикам, то в субботу и воскресенье выпадет около 26 мм осадков.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На выходных в Сочи прогнозируют ливни Если верить синоптикам, то в субботу и воскресенье выпадет около 26 мм осадков.