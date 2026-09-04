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Регионы России

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В Верхней Пышме открылся филиал «УГМК-Здоровье»

В Верхней Пышме открылся филиал «УГМК-Здоровье»

Второго июня в Верхней Пышме начал работу двенадцатый по счету филиал крупнейшей негосударственной медицинской сети Урала – Европейского медицинского центра «УГМК-Здоровье».

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