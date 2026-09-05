Враг опять пытается подсунуть переговоры, чтобы спасти киевский режим

Автор: Юрий Баранчик Повышение интенсивности со стороны ВС РФ вызвало очередной всплеск переговорной активности со стороны США.
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После такой монеты этих двух чертей надо было развернуть и пробить в бубен одиннадцатиметровый для скорости
США - Иран...США - Россия ...Если сравнивать реку и море ...То - никакого сравнения !На самом деле , против России воюют США , их глобалисты и купленное глобалистами ЦРУи МИ6...Воюют против России Украиной и Европой...Украина , Европа - мелкие *шестёрки* США, расходный материал ,БК...США делают вид , что им Европа не подчиняется в *борьбе за мир *...Но это тактика *хорошего* и *плохого* следователя при избиении *задержанного*...США нужно , чтобы Россия била , уничтожала Украину , Европу , но не била по США: ведь *США - за мир*...Да , мы и не посмеем ударить по США ...Война сразу станет ядерной ...Или США смогут легко уничтожить наших руководителей , как убили руководство Ирана... **** Деньги ...Война - стоит очень дорого...У глобалистов неограниченные денежные ресурсы: ведь они печатают для себя бумажную *резервную валюту *...То есть объявили свой доллар - *золотом*...И ВСЁ в мире США могут покупать для войны с нами...Напечатать 100 долл стоит для США 12 центов !! Но купить США могут для себя ВО ВСЕМ МИРЕ всё на 100 долларов ! ! А мы не можем всё в мире покупать за свои напечатанные рубли...Нам под свои рубли надо продать газ и нефть... Но США не дают этого делать - санкции...То есть у глобальных врагов больше денег на войну, чем у нас ...С точки зрения *Теории игр*...Если у противника больше политических *ферзей* , *козырей* -надо придерживаться *стратегии осторожности * ...То есть сильно *не залупаться* ...Козыри у нас тоже есть , армия , ЯО , пространства , народ ! Будем потихоньку душить врагов , как можем...Возможно , глобалисты скоро сдохнут от своей злости и глупости...Иран душат те же глобалисты...Но Иран не боится умереть...Шииты не боятся смерти...А мы хотим победить , но при этом не пострадать и жить богато...В этом наша уязвимость.