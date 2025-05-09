В Европе понадеялись на серьезные переговоры после выходных

После выходных наступит время для «серьезных переговоров» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.
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