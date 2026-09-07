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Царьград

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Бастрыкин взял под контроль дело о ДТП с Mercedes в Ярославле

Бастрыкин взял под контроль дело о ДТП с Mercedes в Ярославле

В Ярославле 5 сентября погиб экскаваторщик Евгений Б. в результате аварии с участием 18-летнего водителя Mercedes, не имевшего прав.

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