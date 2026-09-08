Во Вьетнаме отметили военно-техническое сотрудничество с РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Направления развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Вьетнамом, обсуждавшиеся ранее в мае этого года, сегодня активно реализуются.
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