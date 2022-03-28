В Республике Коми прошла профориентационная смена для учащихся кадетских классов

В рамках профориентационной смены «Знакомство со службой – полицейский!» для учащихся кадетских классов школы №18 сотрудники структурных подразделений МВД по Республике Коми организовали комплекс мероприятий, в рамках которых дети познакомились со спецификой работы в органах внутренних дел.
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