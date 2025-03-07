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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Астон Мартин
    И ведь кто то выдвинул этот проект по замещению коренного населения пришлыми ...по факту переплюнув пресловутого докт...В России появится...
  • Betahon
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  • Наталия L
    Толково написаноВ России появится...

В России появится новая концепция по "понаехавшим": МВД вслушивается в слова Путина, и думает, с кого начать

В России появится новая концепция по "понаехавшим": МВД вслушивается в слова Путина, и думает, с кого начать

Свободная Пресса Концепция обновленной государственной миграционной политики должна быть принята в 2025 году, заявил в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД президент России Владимир Путин.

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Комментарии
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Станислав Бурченко
...делать нужно без остановки, отстрелять баев диаспор, потом всех оставшихся...иначе поздно будет...
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2 час.
Наталия L
Толково написано
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2 час.
Астон Мартин
И ведь кто то выдвинул этот проект по замещению коренного населения пришлыми ...по факту переплюнув пресловутого доктора Менгеле по злому умыслу , тот физически устранял людей и ставил эксперименты над ними , а тут эксперимент над всей нацией кто то задумал , сломать устои государствообразующего народа через пришлых ...кому то в мозги зашла такая мерзкая мысль демографию таким образом повысить ...экспериментаторы ...
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6 мин.
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