В России появится новая концепция по "понаехавшим": МВД вслушивается в слова Путина, и думает, с кого начать

Астон Мартин

И ведь кто то выдвинул этот проект по замещению коренного населения пришлыми ...по факту переплюнув пресловутого доктора Менгеле по злому умыслу , тот физически устранял людей и ставил эксперименты над ними , а тут эксперимент над всей нацией кто то задумал , сломать устои государствообразующего народа через пришлых ...кому то в мозги зашла такая мерзкая мысль демографию таким образом повысить ...экспериментаторы ...