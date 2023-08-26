В Якутии перевернулся автобус с вахтовиками, водитель погиб, восемь пассажиров пострадали

ДТП случилось в Нерюнгринском районе на закрытой технологической дороге Улак – Эльга30-летний водитель погиб, восемь пассажиров пострадали при опрокидывании вахтового автобуса на закрытой автодороге в Якутии, сообщили в Госавтоинспекции по региону.