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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Хэйс: «КХЛ – отличная лига. Нижний Новгород – красивый город, прекрасная арена. Все оказалось лучше, чем я ожидал»

Нападающий « Ак Барса » Кевин Хэйс поделился мыслями о КХЛ . – Пока играли в Северной Америке, много слышали о КХЛ? Насколько ваши представления отличаются от того, что увидели? – КХЛ – отличная лига.

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