В Восточном военном округе военно-технический форум «АРМИЯ-2022» пройдет с 19 по 21 августа

Всего в рамках статического показа будут задействованы сотни единиц ВВТ, в том числе авиационная техника и новейшие образцы вооружения военной и специальной техники, состоящие на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО.
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