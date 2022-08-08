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В Восточном военном округе военно-технический форум «АРМИЯ-2022» пройдет с 19 по 21 августа

В Восточном военном округе военно-технический форум «АРМИЯ-2022» пройдет с 19 по 21 августа

Всего в рамках статического показа будут задействованы сотни единиц ВВТ, в том числе авиационная техника и новейшие образцы вооружения военной и специальной техники, состоящие на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО.

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