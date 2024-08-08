Геомагнитные бури 10 и 11 августа: почему в выходные не удастся расслабиться Ольга ВайленкоВ ночь с 9 на 10 августа Землю накроет магнитная буря, которая может вызвать значительные изменения в состоянии земной магнитосферы.
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