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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Никс» не продвигаются в контрактных переговорах с Карлом-Энтони Таунсом»

Центровой Карл-Энтони Таунс стал ключевой частью чемпионского состава «Никс». У бигмена остаются еще два года по контракту, но на последний распространяется опция игрока.

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