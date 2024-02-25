TVL StarkNet (STRK) резко вырос до $1,32 млрд после запуска токена

Впечатляющий рост StarkNet, известного решения масштабирования уровня 2 для Ethereum показал, что его общая заблокированная стоимость (TVL) взлетела до ошеломляющих 1,32 миллиарда долларов вскоре после запуска его собственного токена STRK.
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