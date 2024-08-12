Политолог Саймс: большинство граждан США ничего не имеют против России

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru Большинство американцев ничего не имеют против России, для них наша страна является некоей абстракцией, заявил в интервью "Известиям" бывший президент Центра национальных интересов, издатель и генеральный директор The National Interest Дмитрий Саймс.
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