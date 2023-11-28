Захарова: Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой весной 2022 года

Именно западные страны запретили Украине вести переговоры с российской стороной весной 2022 года. Об этом напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с RT.
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