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Reuters расследовал гибель 37 задержанных золотодобытчиков в Нигерии

Reuters расследовал гибель 37 задержанных золотодобытчиков в Нигерии

После рейда на нелегальные золотые шахты в Нигерии 67 человек заперли в тесной камере. Выжившие утверждают, что внутрь распылили неизвестное вещество, после чего задержанные начали задыхаться.

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