Юрист Виноградов: неосторожное обращение с фейерверками грозит тюрьмой

Применение пиротехнических изделий запрещено в закрытых помещениях, во дворах жилых домов и школ, в парковых зонах, с балконов и лоджий, а также на территориях закрытых объектов, сообщил в интервью RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.