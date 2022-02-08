CNN: Зеленский отменил переговоры с главой МИД Германии из-за разногласий по «СП-2»

Президент Украины Владимир Зеленский отменил переговоры с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок якобы из-за позиции Германии по трубопроводу «Северный поток — 2» и поставкам вооружения Киеву, заявил журналист телеканала CNN Джейк Таппер.