Политика Сегодня

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  • Лариса Куперман
    Politico: Макрону...
  • валерий лисицын
    Лучше бы подумал куда бежать будет , а придётся.Зеленский по-русс...
  • Yvan
    Да, типа Игры доброй воли, которые уже проводились в 1986-м.Недовольная успех...

CNN: Зеленский отменил переговоры с главой МИД Германии из-за разногласий по «СП-2»

CNN: Зеленский отменил переговоры с главой МИД Германии из-за разногласий по «СП-2»

Президент Украины Владимир Зеленский отменил переговоры с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок якобы из-за позиции Германии по трубопроводу «Северный поток — 2» и поставкам вооружения Киеву, заявил журналист телеканала CNN Джейк Таппер.

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