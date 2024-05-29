Полицейскими юго-востока Москвы задержан мужчина по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 49 миллионов рублей

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР „Гром“ задержан подозреваемый в многомиллионном мошенничестве», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г.