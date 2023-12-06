Иосиф Пригожин высказался о скандальном заявлении Разина

Продюсер Иосиф Пригожин полностью на стороне вдовы Юрия Шатунова. На своем YouTube-канале Андрей Разин заявил, что обратился в прокуратуру Москвы, требуя привлечения вдовы Юрия Шатунова Светланы Шатуновой, а также директора Аркадия Кудряшова к уголовной ответственности.