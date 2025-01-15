Перечислены первые возможные шаги Трампа после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп за время своей предвыборной кампании успел произнести достаточно много различных обещаний, потому определить, которое из них он попытается реализовать в первые дни и недели после своей инаугурации, угадать сложно, заявил в разговоре с «Лентой.