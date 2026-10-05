Страстная ночь: у принцессы Дианы мог быть роман с Клинтом Иствудом

Принцесса Диана танцевала с актером Клинтом Иствудом на приеме в Белом доме 9 ноября 1985 года. Ужин в честь нее и принца Чарльза (ныне короля Карла III) организовали президент США Рональд Рейган и его супруга Нэнси.