Стресс стал главным поводом для бьюти-расходов жительниц Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Стресс и усталость чаще всего становятся поводом для жительниц Казани потратить деньги на себя, тогда как мужчины в среднем заметно недооценивают реальные расходы женщин на красоту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии