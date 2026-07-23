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Татар-информ

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Стресс стал главным поводом для бьюти-расходов жительниц Казани

Стресс стал главным поводом для бьюти-расходов жительниц Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Стресс и усталость чаще всего становятся поводом для жительниц Казани потратить деньги на себя, тогда как мужчины в среднем заметно недооценивают реальные расходы женщин на красоту.

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