Ольга Чернокоз примет участие в дискуссии о рисках и регулировании ИИ на конференции «Код ИБ»

15 октября в Екатеринбурге состоится XX конференция «Код ИБ». Одной из центральных площадок деловой программы станет дискуссия о цифровизации, искусственном интеллекте и кибербезопасности, в которой примет участие председатель Правления Ассоциации инновационных решений и искусственного интеллекта «Регионы XXI ВЕК» Ольга Чернокоз.