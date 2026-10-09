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Регионы России

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Ольга Чернокоз примет участие в дискуссии о рисках и регулировании ИИ на конференции «Код ИБ»

Ольга Чернокоз примет участие в дискуссии о рисках и регулировании ИИ на конференции «Код ИБ»

15 октября в Екатеринбурге состоится XX конференция «Код ИБ». Одной из центральных площадок деловой программы станет дискуссия о цифровизации, искусственном интеллекте и кибербезопасности, в которой примет участие председатель Правления Ассоциации инновационных решений и искусственного интеллекта «Регионы XXI ВЕК» Ольга Чернокоз.

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