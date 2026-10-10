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Иван Телегин претендовал на имущество Пелагеи — а его собственное арестовали на 71 млн

Певица Пелагея добилась ареста имущества бывшего мужа — хоккеиста Ивана Телегина. Сумма взыскания — 71 млн рублей.

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