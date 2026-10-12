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Газета.ру

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Путин: бизнес в России должен чувствовать себя уверенно и в безопасности

Путин: бизнес в России должен чувствовать себя уверенно и в безопасности

Бизнес в России должен чувствовать себя уверенно и спокойно, ощущать себя в безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с главой организации «Деловая Россия» Алексем Репиком, пишет ТАСС.

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