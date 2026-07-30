Участнику бандитской расправы над вице-мэром российского города огласили срок

Новосибирский районный суд Новосибирской области приговорил к девяти годам лишения свободы члена банды «Труновские» Виталия Зайцева за участие в расправе над вице-мэром Новосибирска Игорем Беляковым в 2001 году.
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