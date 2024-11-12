Суд арестовал квартиру тещи Невзорова в Петербурге

Суд в Петербурге арестовал квартиру, которая принадлежит теще журналиста Александра Невзорова (включен в реестр иностранных агентов, он и его супруга Лидия Невзорова признаны экстремистским объединением) .
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