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РИА Новый день

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Пенсионерка упала на крыльце дома и отсудила за это у УК 150 тысяч

Пенсионерка из Шурышкарского района Ямала отсудила у УК компенсацию за падение на крыльце дома. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в марте 2026 года пенсионерка, спускаясь с крыльца многоквартирного дома, упала и получила телесные повреждения в виде закрытого перелома правого бедра со смещением отломков.

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