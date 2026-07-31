Пенсионерка упала на крыльце дома и отсудила за это у УК 150 тысяч

Пенсионерка из Шурышкарского района Ямала отсудила у УК компенсацию за падение на крыльце дома. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в марте 2026 года пенсионерка, спускаясь с крыльца многоквартирного дома, упала и получила телесные повреждения в виде закрытого перелома правого бедра со смещением отломков.