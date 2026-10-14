Юрист Палюлин: в ряде ситуаций задолженность за ЖКУ может быть прекращена

Долги за ЖКУ не подлежат безусловному списанию: обязанность по оплате коммунальных ресурсов, содержания общего имущества и капитального ремонта сохраняется за собственником или нанимателем до полного погашения.
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