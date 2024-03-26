Что известно о семье Исломовых, которых арестовали по делу о теракте в "Крокусе"?

Мужчины могут быть связаны с непосредственными исполнителями теракта Басманный суд вечером 25 марта отправил под стражу на два месяца трех членов семьи Исломовых, которые стали новыми фигурантами по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле".