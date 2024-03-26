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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Что известно о семье Исломовых, которых арестовали по делу о теракте в "Крокусе"?

Что известно о семье Исломовых, которых арестовали по делу о теракте в "Крокусе"?

Мужчины могут быть связаны с непосредственными исполнителями теракта Басманный суд вечером 25 марта отправил под стражу на два месяца трех членов семьи Исломовых, которые стали новыми фигурантами по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле".

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