Зеленский уволил своего друга и ряд других чиновников офиса президента

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Украинский президент Владимир Зеленский уволил 30 марта несколько советников и помощников, среди которых Сергей Шефир – директор и основатель студии "Квартал-95".
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