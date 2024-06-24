Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России

brigadier21 Snytsarienko

Проблема ни разу не в человеке, а в его морально-этических установках, кои остались прежними при пересечении им нашей границы, хотя ещё до оного пересечения, с ним надо было основательно поработать представителям нашего дип. ведомства и доступно объяснить что можно делать в нашей стране, а что нет и вообще - какой стиль жизни приветствуется. Но поскольку в отличие от большевиков, кои с басмачами разговаривали языком станковых пулемётов, православные в России ведут себя как типичные "терпилы", не желая предварительно проводить "профилактические мероприятия", то и басмачи (чуреки) - охренели сверх всякой меры. Кнут они наш не изведали, а пряники и так возьмут, значит на уровне инстинкта страх перед Россией не прописался. Вот сейчас в меня обвинения полетят за оправдания репрессий национальностей в СССР. Даже отрицать не буду, т.к. абсолютно убеждён - ничто так не прививает почтение к государству, как нацеленный на тебя ствол станкового пулемёта, когда на лице пулемётчика читается полное безразличие к твоей судьбе. Это просто его работа. И вынужден откладывать в голове (сколь бы тупой она не была), что государство может быстро решить проблемы с тобой. Нет человека, нет проблем. Жестоко, да, но эффективно и исключает возможности рецидива. А пока имеем что имеем и сдаётся мне, что источником такого отношения являются ох какие уэнные суммы денег, переводимые на счета чиновников - лоббистов. Чиновники кстати, по большей части то-же православные (по меньшей мере - активно ходят в церкви), может быть думают, что Бог им грехи простит если в церковную кассу купюру кинут. Так-что сначала надо навести порядок в чиновничьем аппарате, а потом уже выстраивать грамотные и всеобъемлющие "профилактические мероприятия" с чуреками.