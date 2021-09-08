Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    (Часть-3)Господин Лавров! Исходя из всего вышесказанного, полагаю, как бы сегодня фальсификаторы истории не пытались ...Главный злодей: п...
  • Отари Хидирбегишвили
    (Часть-2 )Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, ...Главный злодей: п...
  • Отари Хидирбегишвили
    (Часть-1)Уважаемый господин министр, пока власти России официально не признают, что Советский Союз во Второй мировой ...Главный злодей: п...

Немецкая пресса: После Афганистана стало ясно, что бессилие Германии стало системным

Немецкая пресса: После Афганистана стало ясно, что бессилие Германии стало системным

Последние мировые события показали, что Германия утратила какое-либо геополитическое влияние, ее бессилие на международной арене стало системным.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх