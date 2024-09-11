Дети-защитники прав человека будут задействованы в законодательном процессе

Аспекты выявления возможностей для поддержки участие детей в законодательном процессе были рассмотрены в ходе рабочего заседания, организованного в парламенте Комиссией по социальной защите, здоровью и семье в партнерстве с Центром информации и документации по правам ребенка (CIDDC).
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