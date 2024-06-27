В Госинспекции рассказали – кто отвечает за заросшие газоны

Скашивание травы на газонах придомовых территорий обязан производиться при достижении высоты растительности более 15 сантиметров до 3-5 сантиметров, об этом рассказали в Госинспекции по Забайкальскому краю.
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