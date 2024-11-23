Страна и люди
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Страна и люди

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В России трудиться, а не плодиться: По мигрантам нанесён контрудар - Володин представил новые меры против "гостей"

В России трудиться, а не плодиться: По мигрантам нанесён контрудар - Володин представил новые меры против "гостей"

По мигрантам нанесён контрудар - жёсткий контроль въезда, а экзамены устно и под запись. Председатель Госдумы Володин представил новые меры против "гостей", о которых долгое время твердили общественники и народ.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Володин, а где закон о запрете ввоза в Россию родственников мигрантов? Для мигрантов только срочная виза!
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14 час.
Галина Друзина
Всё это только бла-бла-бла, эти законы надо было принять ещё  лет 15 назад и такие как в Белоруссии, а так это всё дребедень.
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13 час.

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