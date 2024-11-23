В России трудиться, а не плодиться: По мигрантам нанесён контрудар - Володин представил новые меры против "гостей"

Володин, а где закон о запрете ввоза в Россию родственников мигрантов? Для мигрантов только срочная виза!

Галина Друзина

Всё это только бла-бла-бла, эти законы надо было принять ещё лет 15 назад и такие как в Белоруссии, а так это всё дребедень.