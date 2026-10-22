21 октября российский лидер Владимир Путин последовательно встретился в Санкт-Петербурге сначала с посланником президента США Стивом Уиткоффом, а затем с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
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