На столичных стройках этим летом работало 14 стройотрядов

Департамент градостроительной политики города Москвы на площадке ГБУ «Мосстройинформ» подвел итоги работы строительных отрядов за летний период на объектах Москвы и наметил перспективы по развитию взаимодействия строительных компаний и профильных образовательных организаций.
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