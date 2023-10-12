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На столичных стройках этим летом работало 14 стройотрядов

На столичных стройках этим летом работало 14 стройотрядов

Департамент градостроительной политики города Москвы на площадке ГБУ «Мосстройинформ» подвел итоги работы строительных отрядов за летний период на объектах Москвы и наметил перспективы по развитию взаимодействия строительных компаний и профильных образовательных организаций.

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