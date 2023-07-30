(на мой взгляд - пусть им НАТО помогает) ============================================== Высокие температуры и отсутствие осадков привели к массовым пожарам в Греции, затрагивающим южные районы и острова.
"Холодным душем" стал ответ России на просьбу Греции помочь с пожарами на Родосе
Комментарии
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Natalia Nikonorova
Не забывайте, что греки поддержали раскол православной церкви при Ророшенко. Предатели.
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8 час.
Сергей Евдокимов
Пущай сгорят греки вместе со своим Родосом и всей Грецией собаки сутулые. Долг платежом красен.
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3 час.
Лс
Людмила смирнова
в России пожаров и катаклизмов хватает,надо помогать своему народу, не поддерживать вражеские режимы, проявлять необходимо самоуважение и национальную гордость
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2 час.
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