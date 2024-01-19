Журналистка из США назвала генсека НАТО главным лгуном Давоса из-за Украины

Лжецом номер один на этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе стал генсек НАТО Йенс Столтенберг и его бесконечное вранье насчет Украины, заявила 18 января в эфире YouTube-канала Redacted американская журналистка, соучредитель Morris Invest и звезда online-медиа Натали Моррис.