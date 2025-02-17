Маск: в США живет много вампиров, которые получают социальные пособия

В Соединенных Штатах живет много "вампиров", которые получают социальные пособия. Об этом на своей странице в соцсети X заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE), американский предприниматель Илон Маск.
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