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Почему дочь Любови Успенской хочет сменить фамилию?

Почему дочь Любови Успенской хочет сменить фамилию?

В семье Любови Успенской наконец-то царят мир и спокойствие. Артистка наладила отношения со своей дочкой Татьяной, хотя казалось, что после шокирующих интервью наследницы, в которых она нелестно отзывалась о матери, подобный исход просто невозможен.

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