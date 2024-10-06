Виталий Левинца: "Банковскую карту и удостоверение личности лучше не "светить"  публичных местах " 

Гражданам лучше не "светить" свои банковские карты и удостоверение личности в публичных местах, поскольку с камер наблюдения при хорошем разрешении можно увидеть содержащиеся в них данные и использовать их в корыстных целях, к примеру, для получения микрокредитов, оплаты товаров и услуг.