В Забайкальском крае в День солидарности в борьбе с терроризмом прошла памятно-профилактическая акция

В память о жертвах трагедии в Беслане на улицах Нерчинска прошла памятно-профилактическая акция. По инициативе председателя Общественного совета при ОМВД России «Нерчинский» Анастасии Зориной студенты и школьники и члены местной добровольной народной дружины вышли к горожанам.