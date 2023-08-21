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Большие планы на Сибирь: кто поможет России прорубить «окно в Азию»

Большие планы на Сибирь: кто поможет России прорубить «окно в Азию»

О необходимости развития регионов Сибири сегодня говорят все чаще и все в более широких кругах. Вот и правительство в январе 2023 года утвердило соответствующую стратегию до 2035 года, цель которой — привлечение частных инвестиций в экономику.

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