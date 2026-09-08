Solaris повысил цены на кроссовер HC и хэтчбек KRX до 70 тыс. рублей

Российский бренд Solaris в сентябре 2026 года вновь повысил цены на кроссовер HC, ранее известный как Hyundai Creta, и кросс-хэтчбек KRX, который до этого выпускался под именем Kia Rio X-Line.
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